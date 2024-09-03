Akrobasi sporcusu Polat'tan gençlere "motosikleti ekipmanlı ve eğitimli kullanın" tavsiyesi

KEMAL ÖZDEMİR - Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor.

3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

Çocuk yaşlarda mahallesinde bulunan bir bisiklet tamircisinde çalışan ve serbest stil bisiklet ile internetten araştırdığı akrobatik hareketleri yapan Polat, 2018 ve 2019'da düzenlenen yarışlarda, Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu oldu.

"Hedefim dünya çapında bu sporu yaparak Türkiye'nin adını duyurmak." diyen Polat, profesyonel olmadan önce de motosiklet ve bisiklet geçmişi olduğunu belirtti.

Birkan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletle akrobasi sporunu 10 yıldır yaptığını söyledi.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde motosikletiyle 70 akrobasi gösterisi yapan Polat, motosikletin eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı kullanıldığında zararlı olmadığını göstermek istiyor.

Motosiklet tutkusu olan gençlere seslenen Polat, "Motosiklet ekipmanlı ve eğitimli bir şekilde kullanıldığında tamamen güvenli bir spordur ve güvenli bir ulaşım aracıdır." dedi.

Spora, trafiğe kapalı alanlarda sürüş yaparak başladığını anlatan Polat, "Ben insanlara bu sporu tamamen trafiğe kapalı alanlarda yapmayı tavsiye ediyorum. Kask, mont, eldiven, dizlik ve korumalarla bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum. Sonuçta, motosiklete zevk almak için biniyoruz." ifadelerini kullandı.

Polat, Avrupa'daki yarışlarda da iyi dereceler elde edip, Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceklerini anlattı.