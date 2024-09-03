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        Akrobasi sporcusu Polat'tan gençlere "motosikleti ekipmanlı ve eğitimli kullanın" tavsiyesi

        KEMAL ÖZDEMİR - Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:23 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:23
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        Akrobasi sporcusu Polat'tan gençlere "motosikleti ekipmanlı ve eğitimli kullanın" tavsiyesi
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        KEMAL ÖZDEMİR - Çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliğinde akrobasi sporuyla tanışarak Türkiye şampiyonlukları elde eden Birkan Polat, motosiklet tutkunu gençleri eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı sürüşe davet ediyor.

        3. Motofest Festivaline katılmak üzere Erzincan'a gelen 30 yaşındaki akrobasi pilotu Birkan Polat, motosikletiyle yaptığı gösterilerle vatandaşların beğenisini kazandı.

        Çocuk yaşlarda mahallesinde bulunan bir bisiklet tamircisinde çalışan ve serbest stil bisiklet ile internetten araştırdığı akrobatik hareketleri yapan Polat, 2018 ve 2019'da düzenlenen yarışlarda, Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu oldu.

        Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde motosikletiyle 70 akrobasi gösterisi yapan Polat, motosikletin eğitimli, dikkatli ve ekipmanlı kullanıldığında zararlı olmadığını göstermek istiyor.

        Polat, özellikle gençlere "motosikleti ekipmanlı ve eğitimli kullanın" tavsiyesinde bulunuyor.

        Birkan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletle akrobasi sporunu 10 yıldır yaptığını söyledi.

        "Hedefim dünya çapında bu sporu yaparak Türkiye'nin adını duyurmak." diyen Polat, profesyonel olmadan önce de motosiklet ve bisiklet geçmişi olduğunu belirtti.

        Motosiklet tutkusu olan gençlere seslenen Polat, "Motosiklet ekipmanlı ve eğitimli bir şekilde kullanıldığında tamamen güvenli bir spordur ve güvenli bir ulaşım aracıdır." dedi.

        Spora, trafiğe kapalı alanlarda sürüş yaparak başladığını anlatan Polat, "Ben insanlara bu sporu tamamen trafiğe kapalı alanlarda yapmayı tavsiye ediyorum. Kask, mont, eldiven, dizlik ve korumalarla bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum. Sonuçta, motosiklete zevk almak için biniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Polat, Avrupa'daki yarışlarda da iyi dereceler elde edip, Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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