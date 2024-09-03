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        Erzincan'da 220 tür üzümün genetiğinden 5 yeni çeşit üretildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:41
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        Erzincan'da 220 tür üzümün genetiğinden 5 yeni çeşit üretildi
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        ERZİNCAN-Coğrafi işaretli "cimin üzümü"yle öne çıkan Erzincan'da 8 yıllık çalışmayla, 11 ilden toplanan 220 çeşit yerli üzüm gen kaynağından yüksek verim alınabilecek 5 yeni üzüm çeşidi üretildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce Bahçeli köyünde 226 dekarlık alanda "Doğu Anadolu Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Karakterizasyonu Projesi" kapsamında 29 yıldır çeşitli çalışmalar yapılıyor.

        Proje kapsamında Erzincan, Van, Bitlis, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Bingöl’ün aralarında bulunduğu 11 kente ait yaklaşık 800'ün üzerinde yerel meyve ağacı ve bağ bitkilerinin genetikleri toplanarak koruma altına aldı.

        Yürütülen çalışmada 220 çeşit yerli üzüm gen kaynağını da toplayan ekipler, seleksiyon, ıslah ve verim özelliklerinin belirlenmesi için 8 yıl sürdürdükleri çalışmayla 5 yeni çeşit üzüm yetiştirmeyi başardı.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, enstitünün bölgede tüm meyvelere ait bir gen havuzu oluşturulduğunu ve önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

        - Üzüm çeşitleri için tescil çalışması başladı

        Üretilen 5 yeni üzüm çeşidi için tescil çalışmasının başlatıldığını anlatan Aydoğdu, şöyle devam etti:

        "11 ilden 220 çeşit farklı üzüm burada. Bizim bir Erzincan'ın yerel cimin üzümü var. Bu üzüm başka yerde yetişmiyor. Hasadı eylülde başlıyor ekimin sonunda bitiyor. Şimdi arkadaşlarımızın burada yaptığı çalışma sonucunda cimin üzümü gibi 5 farklı çeşit üzüm ürettiler. Bunlar, tüm tahlilleri yapıldıktan sonra tescillenecek ve her birine farklı bir isim verilecek. Yani bize has orijinal Erzincan'ın tescilli 6 üzümü olmuş olacak."

        Aydoğdu, Türkiye'nin en önemli gen havuzlarından birinin Erzincan'da olduğunu vurguladı.

        Enstitüde üretilen 5 üzümün ilk kez tadılan çeşitler olduğunu dile getiren Aydoğdu, "Bu ne anlama geliyor. Erzincan'da var olan 1,5 aylık üzüm sezonunu yeni üretilen 5 çeşit ile 5-6 aya çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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