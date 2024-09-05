Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Bu kapsamda ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla S.C. ile Ç.B'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

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