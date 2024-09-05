Erzincan'da şarampole devrilen traktördeki baba-oğul yaralandı
Erzincan'da, şarampole devrilen traktörde baba ile oğlu yaralandı.
Erzincan’da, şarampole devrilen traktörde baba ile oğlu yaralandı.
Merkeze bağlı Mecidiye Köyü Şehitler Mezrası mevkiinde C.E. (46) idaresindeki 24 ABF 275 plakalı traktör, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik şarampole devrildi.
Kazada baba C.E. ile oğlu P.E. (17) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alına yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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