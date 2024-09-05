Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Erzincan'da yoldan çıkan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 17:58 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da yoldan çıkan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        B.K'nin (24) kullandığı 38 AKC 983 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Yenice Köyü mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçti ve yol dışındaki banket alana çarptı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki F.K. (48), B.K. (19) ve B.K. (13) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Macron, Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da şarampole devrilen traktördeki baba-oğul yaralandı
        Erzincan'da şarampole devrilen traktördeki baba-oğul yaralandı
        Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
        Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
        Orkut Baysal Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı
        Orkut Baysal Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı
        Erzincan'da çıkan örtü yangını 4 saatte söndürüldü
        Erzincan'da çıkan örtü yangını 4 saatte söndürüldü
        Erzincan'da 220 tür üzümün genetiğinden 5 yeni çeşit üretildi
        Erzincan'da 220 tür üzümün genetiğinden 5 yeni çeşit üretildi
        Akrobasi sporcusu Polat'tan gençlere "motosikleti ekipmanlı ve eğitimli kul...
        Akrobasi sporcusu Polat'tan gençlere "motosikleti ekipmanlı ve eğitimli kul...