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        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:10 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:20
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        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        İ.A’nın kullandığı 47 ABH 284 plakalı araç Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik Köyü mevkisinde F.M.K idaresindeki 27 ATV 887 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü F.M.K (42) ile T.K. (35) M.S.A.K. (12), M.T.M.K. (9), E.T.K. (3) ve İ.S.K. (13) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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