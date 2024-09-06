Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        C.P'nin kullandığı 24 AAD 277 plakalı, Erzincan Belediyesine ait yol süpürme aracı, Geçit Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Cemal Gürsel Kavşağı'nda, Yusuf Altan K. (14) idaresindeki 24 EF 688 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü Yusuf Altan K. ile motosikletteki T.U.B, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Erzincan'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Erzincan'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Erzincan'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da şarampole devrilen traktördeki baba-oğul yaralandı
        Erzincan'da şarampole devrilen traktördeki baba-oğul yaralandı
        Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
        Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı