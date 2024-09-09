Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da mahsur kalan yaralı paraşütçü ekiplerce kurtarıldı

        Erzincan'da dere yatağına sert iniş yapan yamaç paraşütü pilotu, mahsur kaldığı yerden ekiplerin yardımı ve askeri helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 22:28 Güncelleme: 09.09.2024 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da mahsur kalan yaralı paraşütçü ekiplerce kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan’da dere yatağına sert iniş yapan yamaç paraşütü pilotu, mahsur kaldığı yerden ekiplerin yardımı ve askeri helikopterle kurtarıldı.

        Kentte Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Çakırman bölgesinde verilen deneyimli pilot eğitimine katılan alan Ensar Ateş (25), sert rüzgara kapılarak savruldu. Bir anda kontrolden çıkan paraşütü, Esence Dağı’nda bulunan bir dere yatağına sert iniş yaptı.

        İniş sırasında yaralanan Ateş'i kurtarmak için bölgeye AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Dağlık ve sarp arazide arama çalışması başlatan ekipler, kısa zamanda yaralı yamaç paraşütü pilotuna dere yatağında ulaştı.

        Arazinin sarp olması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterden yardım isteyen ekipler, yaralı pilotu helikoptere bindirerek Erzincan Havaalanına sevk etti.

        Havaalanında bekletilen ambulansla pilot, Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle

        Benzer Haberler

        Erzincan'da dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü 7 saatte kurt...
        Erzincan'da dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü 7 saatte kurt...
        Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Erzincan'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Erzincan'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Erzincan'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı