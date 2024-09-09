Erzincan'da mahsur kalan yaralı paraşütçü ekiplerce kurtarıldı

Arazinin sarp olması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterden yardım isteyen ekipler, yaralı pilotu helikoptere bindirerek Erzincan Havaalanına sevk etti.

İniş sırasında yaralanan Ateş'i kurtarmak için bölgeye AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kentte Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Çakırman bölgesinde verilen deneyimli pilot eğitimine katılan alan Ensar Ateş (25), sert rüzgara kapılarak savruldu. Bir anda kontrolden çıkan paraşütü, Esence Dağı’nda bulunan bir dere yatağına sert iniş yaptı.

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