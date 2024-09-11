Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.