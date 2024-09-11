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        Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzincan'da durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:02 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:27
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        Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzincan'da durdurulan bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücü H.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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