Ayşenur Ezgi Eygi için Erzincan'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Çanakkale'de çaresizlikler içerisinde çok büyük zaferlere imza atıldığını vurgulayan Yıldız, Gazze'deki mücahitlerin de gayretleriyle İsrail'in sonunun geleceğini ifade etti.

Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, sivil toplum kuruluşları adına yaptığı açıklamada, siyonist İsrail'in hiçbir ahlaki değer tanımadığını çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden bir nesli yok etmenin gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından, Eygi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

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