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        Erzincan'da işçi taşıyan minibüsün sulama kanalının duvarına çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

        Erzincan'da işçi taşıyan minibüsün sulama kanalına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:51 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:58
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        Erzincan'da işçi taşıyan minibüsün sulama kanalının duvarına çarptığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Erzincan’da işçi taşıyan minibüsün sulama kanalına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

        M.B’nin (27) kullandığı 23 HZ 817 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum karayolu Tercan ilçesi Beğendik Köyü mevkisinde yol kenarındaki sulama kanalının duvarına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile işçiler S.İ. (24), F.İ. (34), B.T. (44), M.İ.(19), S.İ. (31), M.S.İ. (28), F.İ. (39) ve S.İ. (31) ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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