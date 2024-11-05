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        Erzincan'da iki doğasever karşılaştıkları ayılardan kaçış anlarını görüntüledi

        Erzincan'da iki doğasever, karşılarına çıkan ayı ve yavrusunu dronla görüntülemek isterken hayvanların üzerlerine doğru koşarak gelmesiyle yaşadıkları paniği kayıt altına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:49
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        Erzincan'da iki doğasever karşılaştıkları ayılardan kaçış anlarını görüntüledi
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        Erzincan'da iki doğasever, karşılarına çıkan ayı ve yavrusunu dronla görüntülemek isterken hayvanların üzerlerine doğru koşarak gelmesiyle yaşadıkları paniği kayıt altına aldı.

        Doğa tutkunları Ozan Irmak ve Mert Yılmaz, Munzur Dağı eteklerinde yürüyüş yaparken bir anda bozayı ve yavrusuyla karşılaştı.

        İki arkadaş, kış uykusuna henüz yatmamış ayıları dronla görüntüledikleri sırada, hayvanların aniden kendilerine doğru geldiğini fark etti.

        Araçlarına koşarak kendilerini güvene alan doğaseverler, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

        Irmak ve Yılmaz, yaşadıkları heyecan dolu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Görüntülerde, ayıların yaklaştığını fark eden ikilinin hızla araca binerek güvenli şekilde uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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