Erzincan'daki silah ticaretine yönelik operasyon kapsamında 4 zanlı tutuklandı

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K, M.N, K.A. ile E.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik dün yapılan operasyonda yakalanan 15 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Erzincan'da silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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