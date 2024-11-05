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        Erzincan'daki silah ticaretine yönelik operasyon kapsamında 4 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:46
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        Erzincan'daki silah ticaretine yönelik operasyon kapsamında 4 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik dün yapılan operasyonda yakalanan 15 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K, M.N, K.A. ile E.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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