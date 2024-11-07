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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 19:58 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:58
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda takibe aldıkları İ.A. ve M.Y.E’yi yakalayan polis ekipleri, şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların üzerinden çıkan uyuşturucuyu satanların D.A, T.A. ve B.A. olduğunu belirledi.

        Satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin evlerinde aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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