GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 1'i ağır 27 kişi yaralandı

Erzincan'da Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır, 27 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere gönderildi.