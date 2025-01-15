Erzincan'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili zanlı tutuklandı

R.K. idaresindeki 24 ABG 573 plakalı otomobil, dün akşam, Erzincan-Sivas kara yolu Kavakyolu mevkiinde seyir halindeyken araçta bulunanlar arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Olayda, R.K. ile S.Ö. bıçakla yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı. Bu kişilerden R.K. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halinde olan otomobildeki kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan S.Ö. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzincan'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.

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