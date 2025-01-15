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        Erzincan'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili zanlı tutuklandı

        Erzincan'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 04:02 Güncelleme: 15.01.2025 - 04:02
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        Erzincan'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili zanlı tutuklandı
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        Erzincan'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.

        Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halinde olan otomobildeki kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan S.Ö. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılardan S.Ö. buradaki sorgusu sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        R.K. idaresindeki 24 ABG 573 plakalı otomobil, dün akşam, Erzincan-Sivas kara yolu Kavakyolu mevkiinde seyir halindeyken araçta bulunanlar arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Olayda, R.K. ile S.Ö. bıçakla yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı. Bu kişilerden R.K. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olaya ilişkin şüpheliler E.A. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.Ö. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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