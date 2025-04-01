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        Erzincan'da polisler bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimlerini artırdı

        Erzincan'da polis ekipleri Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sıklaştırılan trafik denetimlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 16:21 Güncelleme: 01.04.2025 - 16:48
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        Erzincan'da polisler bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimlerini artırdı
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        Erzincan’da polis ekipleri Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sıklaştırılan trafik denetimlerine devam etti.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı'nın 3’üncü gününde yoğun mesai yapıyor.

        Uluslararası Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum D-100 kara yolunda bayram süresince emniyet müdürlüğüne bağlı yaklaşık 180 personel görev yapıyor.

        Erzincan-Sivas kara yolunda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki denetim noktasında vatandaşlara şeker ikramında bulunan ekipler, emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda da uyarılar yapıyor.

        Ekiplerce ayrıca uygulama sırasında sürücü ve yolculara "Yaşam Tüneli" çadırında trafik kurallarını anlatan görüntüler izlettiriliyor.

        Trafik denetiminde görevli polis memuru Didem Ceren Karabıçak gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

        Denetim ve uygulamaların artırıldığını aktaran Karabıçak, şöyle konuştu:

        "Şehrimizin giriş ve çıkışlarında uygulamalarımızı, takviye personelimizi artırarak vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, aynı zamanda bayram ikramlarında bulunuyoruz. Amacımız cezadan ziyade vatandaşlarımızı bilgilendirmek, can ve mal güvenliklerini sağlamak, bayramda kaza riskini en az düzeye indirmek. Trafik ailesi olarak 'yolun sonu bayram olsun' diyoruz. Herkese iyi bayramlar dileriz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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