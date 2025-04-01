Erzincan'da polisler bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimlerini artırdı

"Şehrimizin giriş ve çıkışlarında uygulamalarımızı, takviye personelimizi artırarak vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, aynı zamanda bayram ikramlarında bulunuyoruz. Amacımız cezadan ziyade vatandaşlarımızı bilgilendirmek, can ve mal güvenliklerini sağlamak, bayramda kaza riskini en az düzeye indirmek. Trafik ailesi olarak 'yolun sonu bayram olsun' diyoruz. Herkese iyi bayramlar dileriz."

Denetim ve uygulamaların artırıldığını aktaran Karabıçak, şöyle konuştu:

Trafik denetiminde görevli polis memuru Didem Ceren Karabıçak gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Ekiplerce ayrıca uygulama sırasında sürücü ve yolculara "Yaşam Tüneli" çadırında trafik kurallarını anlatan görüntüler izlettiriliyor.

Erzincan-Sivas kara yolunda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki denetim noktasında vatandaşlara şeker ikramında bulunan ekipler, emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda da uyarılar yapıyor.

Uluslararası Erzincan-Sivas ve Erzincan-Erzurum D-100 kara yolunda bayram süresince emniyet müdürlüğüne bağlı yaklaşık 180 personel görev yapıyor.

Erzincan’da polis ekipleri Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sıklaştırılan trafik denetimlerine devam etti.

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