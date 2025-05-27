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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:18 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:18
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        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin ilçede düzenlediği operasyonda, mera arazisi ile 3 ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin 636 kök kenevir bitkisi, 1 gram kenevir tohumu, 1 gram esrar ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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