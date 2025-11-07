Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da geliştirilen ve tescillenen fasulyeler genetik miras olarak korunacak

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve tescil edilen Işıl 24 ile Erzincan dermasonu kuru fasulyeleri genetik miras olarak korunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:45
        Erzincan'da geliştirilen ve tescillenen fasulyeler genetik miras olarak korunacak
        Enstitünün geliştirip Erzincan Ovası'nın verimli topraklarında yetişmesini sağladığı Işıl 24 ile Erzincan dermasonu kuru fasulyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından tescillendi.

        Işıl 24 kuru fasulyesinin milli listede, Erzincan dermasonu kuru fasulyesinin de yerel listede tescil edilmesini sağlayan enstitü, gen bankasına kazandırdığı ürünleri genetik miras olarak koruyacak.

        - "Bölge halkının çok sevdiği, sıkça yetiştirdiği bir çeşit"

        Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, AA muhabirine, kuru fasulyenin hem ilde hem de bölgede önde gelen tarım ürünlerinden olduğunu söyledi.

        Enstitü olarak kuru fasulye üzerine uzun yıllardır ıslah ve geliştirme çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

        "Milli listede bir adet tescilli çeşidimiz vardı. Bu yıl yine bir adet yerel listeye, bir adet ise milli listeye girecek şekilde tescil başvurularımız sonuçlandı. Bunlardan şeker tipi Işıl 24 kuru fasulye milli listeye girdi. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın ardından tescil ettirildi. Burada mesai arkadaşlarımız yoğun bir emek ortaya koydu. Yine bizim Erzincan dermasonu, bildiğiniz gibi yerel ve bölge halkının çok sevdiği, sıkça yetiştirdiği bir çeşit. Erzincan dermasonu da yerel listeye girerek tescil oldu. Her iki çeşidimizin de gen bankasına kaydını yaptırdık."

        - "Verim ve sofralık kalitesi beğenildi"

        Karataş, Işıl 24 kuru fasulyenin hem yüksek verim hem de sofralık kalitesiyle çiftçilerden yoğun talep gördüğünü belirterek, "Geçen yıl proje kapsamında çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı. Ekim yapan ve bu yıl hasadını alan üreticilerimiz, bize yoğun taleple geri dönüş yaptı. Sevilen bir çeşit haline geldi. Şu an için verim ve sofralık kalitesi beğenildi. Bunun yanında çok sayıda farklı genotip üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki yıllarda yeni tescilli çeşitlerimizi de tarıma kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

        Erzincan dermasonunun da hem yerelde hem de ülke genelinde talep gördüğünü anlatan Karataş, şunları kaydetti:

        "Erzincan dermasonu çok sevilen, restoranların da sıklıkla tercih ettiği bir kuru fasulye çeşididir. Yerel tescilini yaparak hem genetik erozyona uğramasını önledik hem de kayıt altına alarak gen bankasına kazandırdık. Aynı zamanda enstitümüz adına tescillenmiş oldu. Erzincan dermasonu, bölge yetiştirme koşullarına bağlı olarak aromatik açıdan oldukça beğeniliyor. Büyük restoranlardan ve farklı illerden yoğun talep var. Çiftçilerimiz de bu talebi karşılamak için üretimi artırıyor."

