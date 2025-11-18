Habertürk
        Erzincan'da iki yılda kişilere karşı işlenen suçların tamamı aydınlatıldı

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte 2024 ve 2025 yıllarında kişilere karşı işlenen suçların tamamının aydınlatıldığını açıkladı.

        Giriş: 18.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:43
        Vali Aydoğdu, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentte huzur ve güvenliği koruma hususunda emniyet ve jandarma ekiplerinin özveriyle görev yaptığını söyledi.

        Mal varlığına yönelik geçen yıl ekim ayında 42 olayın meydana geldiğini belirterek, bu yılın aynı dönemine göre suçun yüzde 15 azaldığını dile getirdi.

        Bu yılın ekim ayında çeşitli suçlardan aranan 69 firari hükümlünün yakalanarak cezaevine gönderildiğini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "2024 ve 2025 yıllarında kişilere karşı işlenen suçlarda tüm olaylar aydınlatılarak aydınlatma oranımız yüzde 100 olmuştur. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 2025 ekim ayı içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda, 6 tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 12 av tüfeği olmak üzere toplam 24 silah ele geçirilmiş, 27 kişi hakkında da gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Uyuşturucuyla mücadeleye taviz vermeden çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı ekim ayı içerisinde 'Uyuşturucu imal ve ticareti suçu' kapsamında 9 operasyon yapılmış olup yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı hakkında tutuklama kararı, 2'si hakkında da adli kontrol kararı verilmiştir."

        Siber suçlarla mücadele kapsamındaki siber devriyelerde 36'sı asayiş, 7'si terör, 16'sı güvenlik, 47'si siber ve 10'u da diğer olmak üzere suç unsuru tespit edilen 116 kişi hakkında işlem yapıldığını bildiren Aydoğdu, kentte "geçici koruma altındaki" Suriye uyruklu kişi sayısının da 106 olduğunu ifade etti.

        Aydoğdu, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmaların da devam ettiğini anlatarak, "2025 yılı ekim ayı içerisinde ilimiz genelinde 6 operasyon yapılmış olup, yapılan operasyonlar sonucunda 1 organizatör tutuklanmış, 4 araca da el konulmuştur. İçerisinde GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, il göç uzmanı ve tercüman bulunan 1 mobil göç noktasında 2025 yılı ekim ayı içerisinde 3 bin 352 kişiye kimlik denetimi yapılmıştır. Yapılan kimlik denetimlerinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen hakkında gerekli işlemler yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Ekim döneminde 56 bin 845 aracın denetlendiğini belirten Aydoğdu, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen toplam 6 bin 175 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldığını söyledi.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba da katıldı.

