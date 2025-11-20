Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Gençlerin iyilik seferberliği evi yanan aileye yeni bir yuva kazandırdı

        ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da evleri yanan aile, gönüllü gençlerin iyilik seferberliğiyle yeni yuvalarına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:21 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:21
        Gençlerin iyilik seferberliği evi yanan aileye yeni bir yuva kazandırdı
        ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da evleri yanan aile, gönüllü gençlerin iyilik seferberliğiyle yeni yuvalarına kavuştu.

        İl merkezine bağlı Değirmenköy'de şubat ayında çıkan yangında Akpınar ailesinin evi kullanılamaz hale geldi. Valilik ile gönüllü gençler, Akpınar ailesine yeni bir yuva kurmak için seferber oldu.

        Erzincan Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde Erzincan Gönüllü Gençler Derneği tarafından yardımseverlerin de desteğiyle yanan yapının yakınında prefabrik ev yapıldı.

        Mobilyalarla birlikte evi hazır hale getiren gönüllü gençler, temizliğini de yaptıkları yeni yuvayı aileye teslim etti.

        - "Şu anda sıcak bir evimiz var"

        Yeni evine kavuşan 69 yaşındaki İlhami Akpınar, AA muhabirine, daha önce de yangın felaketi yaşadıklarını, önceki evinin tamamen kül olduğunu ve yeni taşındıkları evin de aynı şekilde yandığını söyledi.

        Destekler ve yardımlar sayesinde sıcak bir evlerinin olduğunu belirten Akpınar, şöyle devam etti:

        "Evimiz karşı taraftaydı yandı, itfaiye geldi söndürdü. Sabah saatlerinde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sağ olsun bizi aradı, bize bir yer temin etti. Erzincan Gönüllü Gençler, köylülerim ve arkadaşlarımın desteğiyle yeniden bir yer yaptık. Şu anda sıcak bir evimiz var, memnunuz. Yerle alakalı herhangi bir sıkıntımız da yok. Erzincan Valisi'nden, Sosyal Yardımlaşmadan yardımlar geldi. Gönüllüler bu evi sıfırdan eşya alarak hazırladılar, temizliğini yaptılar. Biz de böyle rahata kavuştuk. Hepsinden Allah bin defa razı olsun."

        - "Sosyal medyada bir kampanya başlatmıştık"

        Erzincan Gönüllü Gençler Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, dernek olarak kentte bu yıl üç ev yaptıklarını belirtti.

        Kocatürk, Erzincan halkının, hayırseverlerin destekleriyle evin tamamlandığını, yeni eşyaların alınıp yerleştirilmesiyle yapının aileye teslim edildiğini anlatarak, "Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Erzincan Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı o dönem hemen bir yardım yapmıştı. Amcanın evi yangında kül olduğu için biz de dernek olarak sosyal medyada bir kampanya başlatmıştık. Şükürler olsun kampanyamızda Erzincan halkının, hayırseverlerin destekleriyle evimizi yaptık." diye konuştu.

        Yeni yuvalarına kavuşan ailenin yüzünün güldüğünü söyleyen Kocatürk, "Destek verenlerden Allah razı olsun. İlimizde bir engelli kardeşimizin, bir de görme engelli bir ablamızın olmak üzere toplamda bu evle beraber 3 ev yaptırdık. Şükürler olsun onların da yüzleri gülüyor. Destek verenlerden Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

