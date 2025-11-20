Gençlerin iyilik seferberliği evi yanan aileye yeni bir yuva kazandırdı

ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da evleri yanan aile, gönüllü gençlerin iyilik seferberliğiyle yeni yuvalarına kavuştu.

İl merkezine bağlı Değirmenköy'de şubat ayında çıkan yangında Akpınar ailesinin evi kullanılamaz hale geldi. Valilik ile gönüllü gençler, Akpınar ailesine yeni bir yuva kurmak için seferber oldu.

Erzincan Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde Erzincan Gönüllü Gençler Derneği tarafından yardımseverlerin de desteğiyle yanan yapının yakınında prefabrik ev yapıldı.

Mobilyalarla birlikte evi hazır hale getiren gönüllü gençler, temizliğini de yaptıkları yeni yuvayı aileye teslim etti.

- "Şu anda sıcak bir evimiz var"

Yeni evine kavuşan 69 yaşındaki İlhami Akpınar, AA muhabirine, daha önce de yangın felaketi yaşadıklarını, önceki evinin tamamen kül olduğunu ve yeni taşındıkları evin de aynı şekilde yandığını söyledi.

Destekler ve yardımlar sayesinde sıcak bir evlerinin olduğunu belirten Akpınar, şöyle devam etti:

"Evimiz karşı taraftaydı yandı, itfaiye geldi söndürdü. Sabah saatlerinde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sağ olsun bizi aradı, bize bir yer temin etti. Erzincan Gönüllü Gençler, köylülerim ve arkadaşlarımın desteğiyle yeniden bir yer yaptık. Şu anda sıcak bir evimiz var, memnunuz. Yerle alakalı herhangi bir sıkıntımız da yok. Erzincan Valisi'nden, Sosyal Yardımlaşmadan yardımlar geldi. Gönüllüler bu evi sıfırdan eşya alarak hazırladılar, temizliğini yaptılar. Biz de böyle rahata kavuştuk. Hepsinden Allah bin defa razı olsun." - "Sosyal medyada bir kampanya başlatmıştık" Erzincan Gönüllü Gençler Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, dernek olarak kentte bu yıl üç ev yaptıklarını belirtti. Kocatürk, Erzincan halkının, hayırseverlerin destekleriyle evin tamamlandığını, yeni eşyaların alınıp yerleştirilmesiyle yapının aileye teslim edildiğini anlatarak, "Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Erzincan Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı o dönem hemen bir yardım yapmıştı. Amcanın evi yangında kül olduğu için biz de dernek olarak sosyal medyada bir kampanya başlatmıştık. Şükürler olsun kampanyamızda Erzincan halkının, hayırseverlerin destekleriyle evimizi yaptık." diye konuştu.