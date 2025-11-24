Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'da hastane açılışında konuştu:

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Sağlık, hastalıktan önce gelir ama bizim kötü bir alışkanlığımız var. Biz son kerteye kadar sağlığımıza dikkat etmiyoruz. Aile hekimliği var, 1-2-3. derece var, hepsini geçiyoruz, son kertede hastaneye geliyoruz. Bu hem kendimize kötülük hem de daha da önemlisi sağlık sistemimizin yükünü çok artırıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 18:31 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:31
        Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin resmi açılışındaki konuşmasında, hastanenin yapılma hikayesini anlattı.

        Binali Yıldırım, "Erzincan'da Bakanlığımız döneminde merhum Yıldırım Akbulut zamanında başlanmış ama devam ettirilememiş, uzun yıllar karkas halinde bir bina vardı. Onu tamamlayıp hizmete aldık. Bir de SSK'nin hastanesi ile bir iki özel sektör hastaneleri vardı. Tabii bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Daha sonra onun yanına 250 yataklı bir hastane yaptık. Onun da açılışını yaptık ama yine de hastane ihtiyacı ve beklentisi bitmedi." diye konuştu.

        Yıldırım, mevcut hastane yerinde daha önce uzun yıllar hizmet veren ancak sürdürülebilir olmaktan çıkan bir hastane bulunduğunu hatırlattı.

        Hastanenin yapılma sürecinde yaşananları anlatan Yıldırım, "Temelini 2018'de attık, tamamlandı, hizmete alındı. Yaklaşık bir yıldır da hizmet veriyor ama resmi açılışını yapamamıştık." ifadesini kullandı.

        Her işin başının sağlık olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Sağlık, hastalıktan önce gelir ama bizim kötü bir alışkanlığımız var. Biz son kerteye kadar sağlığımıza dikkat etmiyoruz. Aile hekimliği var, 1-2-3. derece var, hepsini geçiyoruz, son kertede hastaneye geliyoruz. Bu hem kendimize kötülük hem de daha da önemlisi sağlık sistemimizin yükünü çok artırıyor. Halbuki aile hekimliğinde ne kadar branş ve hizmet var. Şimdi hiçbir yere gitmeye lüzum yok, Erzincan merkez oldu. Gümüşhane, Tunceli, Bayburt hatta Erzurum'dan hastalar rahatlıkla buraya gelebilir. Güzel bir eser oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu hastaneyi şimdi yaptırmaya kalksan birkaç milyar. Biz o zaman 190 milyona yaptık. Hayırlı olsun. Hastaneler kötü gün dostudur. Allah ne düşürsün ne de yokluğunu göstersin."

        Açılışa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

