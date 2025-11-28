Habertürk
Habertürk
        Erzincan'ın "Tercan balı" coğrafi işaretle tescillendi

        Erzincan'ın "Tercan balı" coğrafi işaretle tescillendi

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yüksek rakımlı ve florası zengin yaylalara bırakılan kovanlardan elde edilen "Tercan balı", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:57 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:57
        Erzincan'ın "Tercan balı" coğrafi işaretle tescillendi
        Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yüksek rakımlı ve florası zengin yaylalara bırakılan kovanlardan elde edilen "Tercan balı", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaymakamlık ve Tercan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan başvuru sonucu, Tercan balına coğrafi işaret verilmesine ilişkin çalışma yürütüldü.

        Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erzincan'ın önemli bal üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtildi.

        Erzincan'ın lezzet yolculuğuna yeni bir ürünün daha eklendiği belirtilen açıklamada, "Erzincan, yöresel ürünlerin markalaşması ve coğrafi zenginliklerinin korunması yolunda önemli bir başarıya daha imza attı. Tercan'ın zengin florasında çalışan arıların ürettiği eşsiz bal, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilerek coğrafi işaret belgesi almaya hak kazandı. ​Bu coğrafi işaretin alınmasıyla hem Erzincan'ın lezzet yolculuğuna bir değer daha eklenmiş hem de Tercan balının pazarlama gücü ve katma değeri daha da artmış olacak. Bu da doğrudan bölge üreticilerimize ve ilimizin genel ekonomisine önemli katkılar sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

