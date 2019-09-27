İtfaiye ekipleri minik öğrencileri deprem konusunda bilgilendirdi

İstanbul'da bir deprem daha!

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Erzincan’da İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında ilköğretim okullarını ziyaret eden itfaiye ekipleri, minik öğrencileri deprem ve yangın konusunda bilgilendirdi.

İstanbul’da dün yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler yeniden gündeme geldi. Erzincan’da İtfaiye Haftası kapsamında okullara ziyaretler düzenleyen itfaiye ekipleri özellikle deprem konusunda bilgilendirmeyi ön plana aldı. İlköğretim okullarında küçük öğrencilerle bir araya gelen itfaiye görevlileri, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatarak çeşitli etkinlikler yaptı.

İtfaiye eğitim amiri Yakup Cenk Şay’ın sunumunu küçük öğrenciler dikkatlice dinleyerek bilgilendi.

ERZİNCAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:45

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