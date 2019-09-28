Öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

"İtfaiye Haftası" nedeniyle Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, itfaiye araçlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Özel Uğur Lisesi öğrencileri, itfaiye araçlarını yakından tanıma fırsatı buldu. İtfaiye görevlileri, itfaiye araçları ile birlikte yangın ve yangın söndürme konusunda öğrencilere eğitici bilgiler aktardı. "İtfaiye Haftası" nedeniyle bu ziyareti yaptıklarını belirten öğrenciler, kendilerini misafir eden İtfaiye Müdürü Sami Karakaş ve itfaiye eğitim amiri Yakup Cenk Şay ile diğer itfaiye personeline teşekkür ettiler.

ERZİNCAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:45

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