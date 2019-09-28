Erzincan protokolü Tercan ve Otlukbeli’de muhtarlarla bir araya geldi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, milletvekilleri ve bürokratlar, köy ve ilçelerdeki mahallelerin sorunlarını, vatandaşların istek ve şikâyetlerini tespit etmek, yapılan ve yapılacak olan kamu ve özel sektör yatırımlarını, istihdam konularını ve muhtarların çalışmalarını değerlendirmek üzere Tercan ve Otlukbeli ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, geleneksel hale getirdiği muhtarlar toplantısını sürdürüyor. Erzincan’ın Tercan ve Otlukbeli ilçelerinde 2019 yılı muhtarlar toplantısını yapan Vali Ali Arslantaş, ilk olarak Tercan ilçesinde ki muhtarlar ile bir araya geldi. Tercan Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Toplantı Salonu'nda, Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin ve ildeki bütün kamu kurum müdürlerinin ile Tercan ilçesinde bulunan mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş toplantıda yaptığı konuşmada, yıl içerisinde iki kez muhtarlar ile bir araya gelindiğine dikkat çekerek, ilkbaharda yapılacak işleri, sonbahar da ise yapılan işler değerlendirilerek böylece bir sonraki yıla hazırlık yapıldığını söyledi. Önümüzdeki yılın çalışmalarının ise planlarını yaptıklarını belirten Vali Arslantaş, gerçekleştirilecek olan bu toplantıda altyapı yatırımları kapsamında önümüzdeki sene başlayacak inşaat çalışma sezonunda ve yıl içerisinde kurumların ilçelerde gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendireceklerini kaydetti.

Tercan’da yaklaşık 2,5 saatlik toplantının ardından Otlukbeli ilçesine giden Vali Arslantaş, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve beraberindeki kamu kurum müdürleri buradaki muhtarlar ile bir araya geldiler. Vali Arslantaş, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan hizmetlerde, köy ve mahalle muhtarlarının görüş ve düşüncelerinin hizmet verenlere yol gösterici olacağını vurgulayarak, yeni seçilen muhtarları tebrik ederek tüm muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

Düzenlenen toplantılarda belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve kurumlar İlçelerde yapılan ve yapılması planlanan faaliyetleri içeren sunumlarını katılımcılara aktardılar.

ERZİNCAN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:45

GÜNEŞ 06:08

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:18

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.