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1 yaşındaki yaban keçisi kaçak avcının kurbanı oldu Yakalanan kaçak avcıya 23 bin 552 TL para cezası ...

İHA

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 1 yaşındaki yaban keçisi kaçak avcının kurbanı oldu. Yakalanan avcıya 23 bin 552 TL para cezası kesildi.

1 yaşındaki yaban keçisi kaçak avcının kurbanı oldu Yakalanan kaçak avcıya 23 bin 552 TL para cezası kesildi

Erzincan’ın Kemah ilçesinde 1 yaşındaki yaban keçisi kaçak avcının kurbanı oldu. Yakalanan avcıya 23 bin 552 TL para cezası kesildi.
Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekiplerince Kemah’ın Akça Devlet Avlağı Güllübağ mevkiinde saat 14.30 sıralarında yapılan kontrol sırasında bir şahsın yivsiz tüfekle usulsüz avlanma ile 1 yaşında bir yaban keçisi vurduğu tespit edildi. Kaçak avlanan şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapılarak, 892 TL idari ve 22 bin 660 TL tazminat olmak üzere toplam 23 bin 552 TL para cezası kesildi. DKMP Şube Müdürlüğü yetkilileri, “İlimizde usulsüz avlanmanın önüne geçilmesi, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam edecek ve av koruma ve kontrol ekiplerimizce gece gündüz demeden 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden şahıslara geçit verilmeyecektir” dedi.

ERZİNCAN

29 Eylül 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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