Erzincan ve Bayburt valisi Palandöken’i gezdi

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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 115. Yönetim Kurulu Toplantısı için Erzurum’a giden Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Palandöken Kayak Merkezini gezerek, incelemelerde bulundu.

KUDAKA 115. Yönetim Kurulu Toplantısı Erzurum’da Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Erzurum Valisi Okay Memiş’in ev sahipliğinde Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’den oluşan heyet Palandöken Kayak Merkezini gezerek, incelemelerde bulundu.

Avrupa’nın en uzun pistlerinden birine sahip olan Palandöken Kayak Merkezindeki tesisleşme ve mekanizmanın Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi ve Bayburt’taki Kop Dağı Kayak Merkezine de rol, model olabileceği belirtildi.

ERZİNCAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:48

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