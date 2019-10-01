Erzincanspor deplasmandan 3 puanla döndü

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor deplasmanda Çankaya FK’yı 10 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Ligin 5’inci hafta maçında Erzincanspor, Ankara Ostim Stadyumunda Çankaya FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarının 00 bittiği karşılaşmada Erzincanspor 83. dakikada Burak Aydın’ın attığı golle Çankaya FK’yı 10 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Erzincanspor aldığı bu galibiyet ile puanını 8 yaparak 5. sıraya yükseldi. Erzincanspor ligin 6’ncı haftasında ise Erzinspor ile oynayacak.
ERZİNCAN
01 Ekim 2019 Salı
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