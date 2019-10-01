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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

İHA

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan’da 1, Ağrı’da 4, Erzurum’da 5, Erzincan’da 8, Iğdır’da 9 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 30, Erzincan’da 28, Ağrı’da 25, Erzurum ve Kars’ta 23, Ardahan’da 21 derece olacak.
Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle’de eksi 4,6 derece, bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzincan Kemaliye’de 29,3 derece oldu.

ERZİNCAN

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:48
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  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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