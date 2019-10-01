Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

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Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan’da 1, Ağrı’da 4, Erzurum’da 5, Erzincan’da 8, Iğdır’da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 30, Erzincan’da 28, Ağrı’da 25, Erzurum ve Kars’ta 23, Ardahan’da 21 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle’de eksi 4,6 derece, bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzincan Kemaliye’de 29,3 derece oldu.

ERZİNCAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:48

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