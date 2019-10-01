Erzincan’da Dünya Yaşlılar Günü stant etkinliği

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Erzincan’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlıları bilgilendirme standı açıldı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olması münasebetiyle yaşlılık döneminde sık karşılaşılan sağlık sorunları hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık oluşturmak amacıyla Yaşlılar Derneği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ordu Caddesi üzerinde stant açıldı. Açılan stantta yaşlılara psikolojik danışmanlık, tansiyon ölçümü ve bilinçli sağlık konuları hakkında görevliler tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Yaşlılar Derneği Başkanı Nazmi Çiğdem yaptığı açıklamada, “İnsanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi yaşlıların sağlık ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkat çekmek amacıyla 1 Ekim tarihi Dünya Yaşlılar Günü ilan edildi. Son yıllarda yaşlı nüfusunda meydana gelen artışlara paralel olarak yaşlıların yaşadığı sağlık sorunlarında toplumun bilinçlendirilmesi ve yaşlılarımızın daha çok hatırlanması için ülkemizde de yaşlılar günü kutlanmaktadır. Yaşlılar derneği olarak İl Sağlık Müdürlüğünün destekleri ile stant açtık. Stantta yaşlılarımıza psikolojik danışmanlık, tansiyon ölçümü ve bilinçli sağlık gibi konularda bilgilendirmeler yapıyoruz” dedi.

Bilgilendirme standını ziyaret eden misafirlere aşure ikram edildi.

ERZİNCAN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:48

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