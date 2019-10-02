Erzincan\u2019\u0131n \u0130li\u00e7 il\u00e7esinde sokak hayvanlar\u0131n\u0131n kald\u0131\u011f\u0131 hayvan bar\u0131na\u011f\u0131na y\u00f6nelik sosyal medyada ortaya at\u0131lan iddialar\u0131 de\u011ferlendiren Vali Ali Arslanta\u015f, \u201cSosyal medyada iki tane fazla t\u0131k alaca\u011f\u0131m diye insanlar\u0131 b\u0131kt\u0131racak noktaya getirebiliyorlar\u201d dedi. \u0130li\u00e7 il\u00e7esinde belediyeye ait hayvan bar\u0131na\u011f\u0131, olumsuz ko\u015fullarda oldu\u011fu iddias\u0131yla sosyal medyada baz\u0131 kullan\u0131c\u0131lar\u0131n hedefi haline geldi. Baz\u0131 video ve foto\u011fraflar payla\u015f\u0131larak bar\u0131na\u011f\u0131n k\u00f6t\u00fc durumda oldu\u011funu ileri s\u00fcren sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131, sokak hayvanlar\u0131 i\u00e7in yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. Bu konunun son g\u00fcnlerde sosyal medya \u00fczerinden g\u00fcndeme getirilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Erzincan Valisi Ali Arslanta\u015f, \u0130l Koordinasyon Kurulu 2019 y\u0131l\u0131 4\u2019\u00fcnc\u00fc toplant\u0131s\u0131nda konu\u015ftu. Vali Arslanta\u015f, \u201cBence bir \u015fey yoktu \u0130li\u00e7\u2019te belediye ba\u015fkan\u0131 da 80 bin lira \u00f6denek ay\u0131rarak hayvan bar\u0131na\u011f\u0131 yapm\u0131\u015f. Fena da yapmam\u0131\u015f. D\u00fcn sosyal medyada ba\u015fkan patlad\u0131. D\u0131\u015fardan ba\u015fka bir yerde \u00f6lm\u00fc\u015f hayvan\u0131n resmini \u00e7ekmi\u015fler, g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc \u00e7ekmi\u015fler pe\u015finden bar\u0131nakta \u00f6lm\u00fc\u015f gibi, bir ara\u00e7 \u00e7arpm\u0131\u015f k\u00f6pe\u011fin birisine, sakat b\u0131rakm\u0131\u015f, belediyenin personeli alm\u0131\u015f getirmi\u015f onu tedaviye alm\u0131\u015f al\u00e7\u0131ya alm\u0131\u015f falan sanki oradaki hayvan\u0131 sakatlam\u0131\u015flar gibi bir alg\u0131 olu\u015fturmu\u015flar. Ba\u015fkan yapt\u0131\u011f\u0131na yapaca\u011f\u0131na pi\u015fman olmu\u015f. Diyor ki buray\u0131 kapataca\u011f\u0131m. Dedim ba\u015fkan sen buray\u0131 kapatma, sen do\u011fru bildi\u011fin yolda devam et. Ama bir bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yap. Yani hayvan severim diye piyasada gezinenler de sosyal medyada iki tane fazla t\u0131k alaca\u011f\u0131m diye insanlar\u0131 b\u0131kt\u0131racak noktaya getirebiliyorlar.\u201d diye konu\u015ftu.