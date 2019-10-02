Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2029 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada, 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ç.A. isimli şahsın ikametinde 30 Eylül 2019 tarihinde yapılan aramada uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde delil elde edildi.

“TCK.188. (Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti)” suçu kapsamında yakalanan Ç.A. isimli şahıs gözaltına alınarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ERZİNCAN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:49

GÜNEŞ 06:12

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:12

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.