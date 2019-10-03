Erzincan'da yıldırım düşmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı

Erzincan’ın Kemah ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bu sabah meydana gelen olayda, Kemah ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten askerlerin yakınına yıldırım düştü. Olayda 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ERZİNCAN
03 Ekim 2019 Perşembe
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