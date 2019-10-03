Erzincan'da yıldırım düşmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı

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Erzincan’ın Kemah ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bu sabah meydana gelen olayda, Kemah ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten askerlerin yakınına yıldırım düştü. Olayda 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ERZİNCAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:50

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