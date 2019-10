Cimin üzümünde rekolte arttı

Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş sağlığı koruyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi ve köylerinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan Cimin üzümünde bu yıl meydana gelen rekolte ve kalite artışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kentin tescilli ürünlerinden olan Cimin üzümünün hasadına ağustos ayında başlandı. Sofralık üzüm çeşidi olan Cimin üzümünde, mevsimsel olarak havaların normal seyretmesi nedeniyle önceki yıllara oranla veriminin yanı sıra kalite de yükseldi. Kalitesine göre kilosu 3 ile 7 lira arasında satışa sunulan Cimin üzümünün hasadı havaların uygun olması halinde kasım ayına kadar sürüyor.

Yaklaşık 67 bin ton arasında ürün beklenen üzüm, ekonomik olarak üreticisinin yanı sıra il ve ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor. Hasat sonrası kasalara bırakılarak kamyonlara yüklenen üzümler, kentin yanı sıra diğer şehirlere gönderiliyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Üzümlü İlçesinde bulunan üzümü bağlarını ziyaret ederek çiftçilerle görüştü. İl Müdürü Murat Şahin, bu yıl yaşanan kalite ve rekolte artışının mutluluk verici olduğunu söyleyerek, Cimin üzümü üretim alanlarının artırılacağını söyledi.

İl Müdürü Şahin, burada yaptığı açıklamada "Kendine has eşsiz tadıyla şifa kaynağı olan Erzincan'ın Üzümlü ilçesi ve civarında yetişen Cimin üzümü, 2001 yılında Üzümlü Belediyesi'nin Türk Patent Enstitüsü'ne müracaatı ile ülkemizin ilk ve tek patentli üzümü olmuştur. Kendine has eşsiz tadı ve sıfıra yakın şeker oranıyla sofralık olarak talep görmekte olan Cimin üzümünün mayhoş bir tadı bulunmaktadır. Sağlık açısından da oldukça faydalı olan Cimin üzümü, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, kansızlık ve karaciğer hastalıkları için derde derman niteliğindedir, böbreğin fonksiyonel özelliklerini arttırır. Vücuttaki yağların erimesinde çok etkilidir, kanın temizlenmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kalp ve damar sisteminin daha düzenli şekilde çalışmasını sağlar, mikrop ve virüslere karşı daha dirençli bir vücut olmasına yardımcı olur, bağırsak iltihaplanmasına deva gibidir çalışmasına yardımcı olur. Cildin daha pürüzsüz bir görünümde olmasını sağlar. Kireçlenme ve alerji için kalkan vazifesi görür. Aynı zamanda damar sertliği için de tavsiye edebileceğimiz bir besindir. Üzümlü'de 23 farklı üzüm çeşidi yetiştirilmekteyse de, yaygın olan ve akla ilk gelen çeşit 'Karaerik' üzüm çeşididir. Yapılan araştırmalarda ve teknik incelemelerde, Üzümlü ilçemizde tespit edilen 23 farklı üzüm çeşidi bulunmaktadır. Yörede uzun zamandan beri yetiştirildiği bilinen ve yöreye özgü; Kabuğu Yufka, Kirli Şerife (Bulut), Ağrazaki, Hacı Tespihi, Golot (Ağ Golot, Gök Golot), Şıra (Haskü) ve Kamik gibi çeşitler yanında, son yıllarda hobi olarak yöreye getirilen Çavuş, Tilki Kuyruğu, Sultani Çekirdeksiz, Razaki, Öküzgözü ve Besni gibi çeşitler de bulunmaktadır. Bu çeşitler dışında yöreye has olup olmadıkları tam olarak belirlenemeyen Kızıl Üzüm, Keten Gömlek, Beyaz Üzüm, Gelin Parmağı, Yılan Dili, Keçi Memesi, Arı Üzümü, Abdehir, İnek Memesi ve Kuş Üzümü gibi çeşitler de saptanmıştır.

Cimin Üzümü, Siyah renkli, şekli basıkoval, ortalama tanesi 34 gram ağırlığında, çekirdek sayısı ortalama 14 adet, orta kabuk kalınlığında, aroması tatlımayhoş, konik şeklinde, dolgun sıklıkta, 3001500 gram salkım iriliğinde sofralık bir üzüm cinsidir.

Özellikleri yöreye özgü coğrafi durum, iklim özellikleri, nem, sıcaklık, ve rüzgar gibi faktörlerden gelmektedir. İçerisindeki şeker oranı sıfıra yakın olmasından dolayı şeker hastaları bile rahatlıkla kullanabilmektedir. Güzellik iksiri, gerçek beyin besini ve zayıflama rejimlerinin ana ürünüdür. Kabuklarında bulunan resveratrol maddesi kansere karşı savaşmakta, antioksidan görevi sayesinde yağlı bileşiklerin kılcal damarlarda birikmesini engellemekte, aspirin gibi kanı sulandırarak koroner kalp hastalıklarına karşı insanları korumaktadır. Bilim adamlarına göre, siyah üzüm suyu içmek, hafıza kaybını azaltıyor ve hatta bu kaybı tersine çevirebiliyor" diye konuştu.

