Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Erzincan Sivas karayolu Polis Okulu kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayhan A. idaresindeki 25 DB 622 plakalı minibüs ile Arif K, yönetimindeki 69 AG 404 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilerek kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ERZİNCAN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:50

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:10

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.