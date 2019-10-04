'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Erzincan’da tandır ekmeği ve kete yapılan fırında baca yangını korkuya neden oldu.

Erzincan merkez Geçit Mahallesi Gazi sokakta meydana gelen olayda Yaşar Yılmaz’a ait tandır ekmeği ve kete yapılan fırının bacasında yangın çıktı. Durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Korkuya neden olan yangın başka işyerlerine sirayet etmeden kontrol altına alındı.

ERZİNCAN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:51

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