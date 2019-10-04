Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 14 oldu

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 60 bin 14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 113 bin 30 adet olurken Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 60 bin 14 oldu.

Erzincan’da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 60 bin 14 adet taşıtın yüzde 47,5’ini otomobil, yüzde 2,7’sini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 19,1’ini kamyonet, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 13,8’ini motosiklet, yüzde 0,6’sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 12,3’ünü ise traktör oluşturdu. Erzincan Ağustos ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 60 bin 14 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 62. sırada yer aldı.

ERZİNCAN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:51

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