Kemah Meslek Yüksekokulunda Amerika Birleşik Devletleri Teksas Eyaleti Texas Tech Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Enstitüsü hocalarından Prof. Dr. Todd Alan Anderson “Küresel Isınma ve İklim Değişikliği” konulu bir seminer verdi.

Kemah Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleşen Seminere Kemah Kaymakamı İsmail Demir, Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, Kemah Jandarma Komutanı, Kemah İlçe Emniyet Amirleri, Kemah Cumhuriyet Savcısı, Kemah İlçesi Yargı Mensupları, Kemah İlçe Milli Eğitim Müdürü, Kemah Kredi Yurtlar Kurum Müdürü, Kemah Meslek Yüksek Okulu Akademik kadrosu ve tüm yüksekokul öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmasını Kemah Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Etem Osma yaptı. Etem Osma konuşmasına 20192020 akademik yılının başarılı ve verimli bir yıl olması temennisi ile başladı. Osma, Kemah Meslek Yüksek Okulu’nun kısaca tarihçesine değinerek, hâlihazırda 5 örgün eğitim programı ve 2 uzaktan eğitim programı olmak üzere toplamda 7 program ile eğitime devam edildiğini aktardı. Sonrasında seminer konusu hakkında bilgilendirme yaptı.

Kemah Kaymakamı İsmail Demir’de konuşmalarında civar köylere yaptığı gezilerde vatandaşların tespitlerine yer verdi. Köylülerin eskiden kış aylarında metreleri bulan kar yağışlarından, ekinlerinin gür olduğundan, ağaçlarının verimli olduğundan bahsederken şimdilerde ise kış aylarının daha yumuşak geçtiğinden, tarımda ise eski verimliğin olmadığından bahsettiklerini anlattı. Bunun birçok sebebi olabileceğini ama en önemli nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyleyerek konunun ehemmiyetine dikkat çekti.

Seminerde Prof. Dr. Todd Alan Anderson özellikle karbondioksit (CO2) miktarının her geçen gün atmosferde artışına değinerek, sera etkisi oluştuğunu ve bunun da iklim değişikliğine sebep olduğunu belirtti. Küresel ısınmanın buzulların erimesine, yüksek kesimlerde kar kütlelerinin ciddi oranda azalmasından bahseden Anderson, Şimdiden gereken önlemler alınmadığı takdirde Küresel ısınmadan ilerleyen yıllarda bütün canlıların ciddi oranda etkileneceğini vurguladı. Ayrıca vermeyen çevre dostu alternatif kaynaklara yönel inmesinin önemine ve gerekliliğine de dikkat çekti.

Program sonunda Kemah Kaymakamı İsmail Demir’in Prof. Dr. Todd Alan Anderson’a’ katkılarından dolayı teşekkürlerini sunarak ve plaket takdim etti.

ERZİNCAN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:51

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