Erzincan’da 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 işçi kadrosuna 6 bin kişi başvurdu

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Erzincan’da İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 işçi kadrosuna 6 bin kişi başvurdu.

Yıldırın Akbulut Kapalı Spor Salonunda 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 personel noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. 250 işçinin kura çekimi sonrasında kuradan adı çıkanlar sevinçlerini aileleri ve yanlarında bulunan arkadaşları ile paylaşırken, kurada adları çıkmayan vatandaşlar salondan üzgün şekilde ayrıldı.

Kura ile belirlenen ve Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 işçinin hafta içi iş başı yapacağı belirtildi.

ERZİNCAN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:52

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