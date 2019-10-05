Erzincanspor 3 golle 3 puanın sahibi oldu

TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Erzincanspor kendi sahasında Erzinspor’u 30 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Erzincanspor ligin 6. hafta maçında sahasında ağırladığı gurubun güçlü ekiplerinden Erzinspor’u her iki yarıda bulduğu gollerle 30 mağlup etti. Erzincanspor'un gollerini 13. dakikada penaltıdan Erdi Kasapoğlu, 48. dakika ve 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Erzincanspor aldığı bu galibiyet ile puanını 11 yaparak 4. sıraya yükseldi.

Erzincanspor ligin 7. haftasında Çarşamba günü Şile Yıldızspor ile deplasmanda mücadele edecek.

ERZİNCAN 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:52

GÜNEŞ 06:14

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:07

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.