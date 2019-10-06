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Doğu'da 3 ilde sağanak yağış uyarısı

İHA

Doğu'da 3 ilde sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Anadolu’da 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri zaman zaman parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgâr genellikle batı ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde yer yer (4070 km/sa) kuvvetli olarak esecek.
İl il sıcaklıklar;
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 3, Kars’ta 4, Ağrı’da 6, Erzurum’da 7, Iğdır’da 11, Erzincan’da 12 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 28, Erzincan’da 26, Kars ve Ağrı’da 23, Ardahan’da 22, Erzurum’da 21 derece olacak.
Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 2,1 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzurum Uzundere’de 29,3 derece oldu.

ERZİNCAN

06 Ekim 2019 Pazar

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  • GÜNEŞ 06:15
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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