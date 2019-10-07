Muhtar trafik kazasında hayatını kaybetti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş, hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş idaresindeki traktör ile tır çarpıştı. Kazada traktörün altında kalan Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Gemecik Köyü Muhtarı Ersin Ağtaş’ın yarın köyünde toprağa verileceği bildirildi.

ERZİNCAN 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:54

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:04

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.