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Refahiye Belediyesince anonim şirket kurulacak

İHA

Refahiye Belediyesi tarafından 50 bin TL sermaye ile kurulacak olan anonim şirket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onayladı.

Refahiye Belediyesince anonim şirket kurulacak

Refahiye Belediyesi tarafından 50 bin TL sermaye ile kurulacak olan anonim şirket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onayladı.
Erzincan Refahiye İlçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı’nın gayretleri ile 50 bin TL sermaye ile kurulacak olan Refahiye Kültür Tanıtım Çevre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından geçti. Tescillenen Refahiye balı başta olmak üzere ilçede üretilen yöresel ürünler, konut ve her türlü inşaat malzemesi yapımı ile satışı kurulacak olan şirket üzerinden yapılacak.
Şirketin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Paçacı, “Belediyemiz bünyesinde kurulacak olan Refahiye Kültür Tanıtım Çevre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için yapmış olduğumuz başvuru Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak onaylandı. İlçede üretilen yöresel ürünler, tescillenen Refahiye balı ile tüm inşaat malzemelerinin yapımı ve satımını inşallah bu şirket üzerinden yapacağız. Bu sayede ilçemizin kültürünü ve turizm potansiyelini tanıtmış olacağız. İlçemize ve memleketimize hayır olsun” dedi.

ERZİNCAN

08 Ekim 2019 Salı

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