Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 3, Ağrı’da 5, Ardahan’da 8, Erzurum’da 9, Iğdır’da 10, Erzincan’da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 25, Ağrı'da 23, Erzurum ve Ardahan’da 21, Kars'ta 22 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ağrı Doğubayazıt’ta 2,3 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 27,9 derece oldu.

ERZİNCAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:55

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