Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde işyerlerinde ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Belediye ekiplerinin işyerlerine yönelik olarak başlattıkları ruhsat denetimi sürüyor. Denetimleri titizlikle sürdüren Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek için esnafları ruhsat almaları konusunda uyarıyor. Denetimlerde işyerlerinde ruhsatı bulunmayan esnafları ruhsat almaları konusunda uyaran ekipler, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan işyerlerinin tespit çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. İşyerlerini kayıt altına alınarak haksız rekabeti önlemek istediklerini kaydeden zabıta ekipleri, ruhsat almadan faaliyet gösteren işyerlerine verilen süre sonunda işyerleri açma ve çalışma ruhsatını ibraz edemedikleri takdirde yasal işlem uygulanacağını açıkladı.

ERZİNCAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:17

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 18:02

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.