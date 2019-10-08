Yeşil alanlarda revizyon çalışmaları başlatıldı

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde bakım, çim biçme ve ağaç budama çalışmalarına başladı.

Daha güzel bir kent için kolları sıvayan Erzincan Belediyesi ekipleri, park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerde bulunan ağaçların sağlıklı bir biçimde büyüyüp gelişmesi için bakım, budama ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Ordu Caddesinde bulunan Gençlik Parkında özellikle kuruyan ağaç dallarını budayan ve uzayan çimleri biçen ekipler bakım çalışmalarının süreceğini belirtti.

ERZİNCAN 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:55

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