Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Erzurum’da 8, Ağrı'da 6, Ardahan'da 7, Iğdır'da 12, Erzincan'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 26, Ağrı'da 23, Kars ve Erzurum’da 20, Ardahan'da 18 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum’un Tekman ilçesi Hacı Ömer köyünde 2,8 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 28,4 derece oldu.

ERZİNCAN 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:56

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