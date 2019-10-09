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Erzincan'da Temel Seviye STEM eğitimleri başladı

İHA

Erzincan'da "Öğretmen Gelişim Atölyeleri " projesi kapsamında öğretmenlerin kişisel, sosyal ve mesleki becerilerini arttırmaya yönelik açılan eğitimler 20192020 eğitim öğretim yılında da devam ediyor.

Erzincan'da Temel Seviye STEM eğitimleri başladı

Erzincan'da "Öğretmen Gelişim Atölyeleri " projesi kapsamında öğretmenlerin kişisel, sosyal ve mesleki becerilerini arttırmaya yönelik açılan eğitimler 20192020 eğitim öğretim yılında da devam ediyor.
Bu kapsamda İliç ilçesinde görev yapan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine Akyazı Şehit Er Mesut Koyun Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Emrah Bafralı tarafından "Temel Seviye STEM Eğitimi" verildi. STEM,açılımı Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinden meydana geliyor. STEM, bu 4 disiplinin bir araya gelerek oluşturduğu, öğrencilerin teorik derslerde gördükleri konuları farklı uygulamalarla deneyimlemelerini sağlayan bir program.Öğrenciler hem matematik ve fen bilimlerinin günlük hayatta ne şekilde karşılarına çıktığını öğrenebiliyor, hem de erken yaşta mühendisliğe karşı ilgileri oluşuyor.
Eğitim hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "STEM eğitim yaklaşımı yıllardır Amerika ve Avrupa'da bir çok ülkenin müfredatının şekillendirilmesinde kullanılıyor. Bu yaklaşım Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da benimseniyor, bu yaklaşıma katkı sağlayan çeşitli projeler de YEĞİTEK öncülüğünde destekleniyor. Bu eğitimin genel müfredata uygun hale gelmesinin ülkeler için en büyük önemi bilim ve teknoloji alanında güçlü bir altyapı kurarak üreten, geliştiren, geleceğe yön veren yeni nesiller oluşturmak. Teknolojinin ilerlemesiyle değişen dünyamızda her geçen dönem yeni meslek alanları da sektörlerde yer ediniyor, hali hazırdaki meslekler de değişim süreçlerine giriyor. Buna en büyük örnek olarak otomotiv sektörünü verebiliriz. Artık mekanik sistemler yerlerini elektronik sistemlere ve bilgisayar yazılımlarına bıraktı. Bunun haricinde tıp sektörünü göz önünde bulundurduğumuzda robotlarla gerçekleştirilen ameliyatlar bulunmakta. Reklamcılık, sinema ve televizyon sektörlerinde artık Drone'lar ile yayınlar yapılmakta. Ayrıca üniversitelerde de hem lisans hem yüksek lisans için sürekli yeni bölümler açılmakta. Kısacası her meslek alanı bu gelişimden etkilenmekte ve yeni nesillerin de bu değişimlere kolay adapte olabilmeleri için sağlam temeller kurmak isteniyor." dedi.

ERZİNCAN

09 Ekim 2019 Çarşamba

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