Köpekten korkan kedi 2 saat ağaçta mahsur kaldı

Erzincan’da saldırıya uğradığı köpekten kaçarak ağaca tırmanan kedi 2 saat mahsur kaldı.
Erzincan’da Ordu Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde bir lokantanın önünde beklediği sırada yoldan geçen sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedi, can havliyle kaçarak yakında bulunan ağaca tırmandı.
Köpeğin korkusundan yaklaşık 2 saat ağaçtan aşağı inemeyen kedi, yoldan gelip geçen vatandaşların dikkatini çekti.
2 saat ağaçta mahsur kalan kedi daha sonra köpeğin uzaklaşmasının ardından kendiliğinden aşağı indi.
ERZİNCAN
09 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 04:56
- GÜNEŞ 06:18
- ÖĞLE 12:15
- İKİNDİ 15:26
- AKŞAM 18:01
- YATSI 19:18